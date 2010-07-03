Российские баскетболистки не выступят на Олимпиаде-2020

Российские баскетболистки уступили команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места чемпионата Европы. Встреча прошла в Белграде. Итоги турнира дают право на участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Ранее британская газета The Sun сообщила, что российских спортсменов могут не допустить к участию в Олимпийских играх 2020 года. Поводом для подобных заявлений стали обстоятельства дела, открытого в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) завела дело в отношении атлета.
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков опроверг эти данные. Он отметил, что руководствуется официальной позицией МОК и других международных спортивных организаций.
В свободную продажу билеты на Олимпиаду поступят весной следующего года. Самые дешевые обойдутся в 22 доллара, стоимость основного пакета билетов составит порядка 72 долларов. В программу Игр вошли 33 вида спорта. Впервые будут представлены карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Церемония открытия состоится 24 июля. Олимпийский праздник продлится до 9 августа.
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