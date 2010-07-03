Попов не голосовал за Рио-де-Жанейро на выборах столицы ОИ-2016

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Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов заявил, что не голосовал на выборах столицы летней Олимпиады 2016 года за Рио-де-Жанейро, передает РИА Новости.

Ранее бывший губернатор Рио Сержио Кабрал заявил, что некоторые члены МОК, в том числе Попов, получили деньги в обмен на голоса на выборах столицы Игр.

Попов признался, что шокирован произошедшим и обвинениями в его адрес.

"Я принимал участие в голосовании, но я не отдал свой голос за город Рио-де-Жанейро. Я пока не понимаю, что мне делать, я сижу в растерянном состоянии и не понимаю, что за ерунда происходит в Рио-де-Жанейро. Кто-то кого-то обманывает, причем очень серьезно", – заявил спортсмен.

Рио-де-Жанейро выбрали столицей Олимпиады-2016 на сессии МОК в октябре 2009 года. Бразильский город победил в третьем раунде голосования, набрав 66 голосов против 32 у Мадрида.