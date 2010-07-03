Екатеринбург примет летнюю Универсиаду-2023

Летняя Универсиада 2023 года пройдет в Екатеринбурге. Такое решение принял Исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) в Неаполе.
Уральский город стал единственным претендентом на место проведения соревнований. Другие страны не представили свои варианты.
На сайте Свердловской области говорится, что к масштабному спортивному событию в городе планируют построить дворец самбо, центр художественной гимнастики, ледовую арену, дворцы тенниса и водных видов спорта. Планируется, что город примет не менее 200 тысяч участников и гостей из 150 стран. После Универсиады здания спортивной деревни будут переданы Уральскому федеральному университету.
Планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу соревнований входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.
Россия принимает летнюю Универсиаду во второй раз в истории. В 2013 году соревнования прошли в Казани. Зимняя Универсиада-2019 проходила в Красноярске.
Универсиада – всемирные спортивные студенческие игры, представляющие собой комплексные соревнования, проводимые Международной федерацией университетского спорта (International University Sports Federation, FISU). Впервые соревнования проводились в Турине (Италия) в 1959 году. В 1960 году в Шамони (Франция) была проведена I зимняя Универсиада.
В настоящее время Универсиады (летние и зимние) проводятся раз в два года. К участию в соревнованиях допускаются студенты и аспиранты в возрасте от 17 до 28 лет. Заявки принимаются от любой страны, имеющей право на участие в Олимпийских играх, и от любой национальной федерации, входящей в соответствующую международную федерацию.
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