Красноярец отобрал клюшку у канадского хоккеиста на Универсиаде

Снимок с видео: YouTube/Lucky travel

На Универсиаде в Красноярске местный житель "отобрал" клюшку у канадского хоккеиста во время послематчевого приветствия спортсменов. Ролик с инцидентом появился на YouTube.

В описании к видео говорится, что волонтеры, охрана и сам хоккеист "стояли с открытыми ртами и смотрели, некоторые аплодировали".

В дирекции не сообщили о претензиях со стороны канадской команды, однако призвали болельщиков уважительно относиться к спортсменам.

Позже на сайте по продаже имущества au.ru клюшку выставили на продажу. Цена лота – 40 тысяч рублей. В описании отмечается, что клюшка подарена продавцу канадским хоккеистом. К настоящему времени клюшку уже продали.

Всемирная зимняя Универсиада открылась 2 марта, на соревнованиях разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

В первый день сборная России Универсиады завоевала 12 наград: четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых.