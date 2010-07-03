Началась церемония открытия Универсиады в Красноярске

В Красноярске на "Платинум Арене" стартовала церемония открытия 29-й зимней Универсиады. Мероприятие продлится более трех часов. В программе церемонии – парад спортсменов и зажжение Чаши огня.
Программа посвящена истории Сибири и условно разделена на девять частей. В представлении задействовано более тысячи человек. Главным режиссером открытия Игр стал российский фигурист Илья Авербух. Телетрансляция ведется в более чем на 60 стран мира.
На мероприятие прибыл Владимир Путин. Он поблагодарил Международную федерацию университетского спорта за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске. Президент выразил уверенность, что Универсиада в Красноярске пройдет на высоком уровне и пожелал всем приятного времяпрепровождения.
Участники соревнований разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Среди них биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание, фристайл, хоккей, хоккей с мячом и шорт-трек. В борьбу вступают около трех тысяч студентов из 59 стран мира.
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