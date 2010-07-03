Бубка отверг обвинения во взятках при выборе столицы ОИ-2016

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Член Международного олимпийского комитета Сергей Бубка отверг заявления о подкупе со стороны бывшего губернатора Рио-де-Жанейро.

"Я полностью отвергаю все эти ложные заявления со стороны экс-губернатора Рио, который в настоящее время отбывает срок за коррупцию", – написал Бубка в микроблоге в Twitter.

Ранее бывший губернатор Рио Сержио Кабрал рассказал о подкупе членов МОК. Политик дал показания в суде, согласно которым девять голосов в пользу Рио как столицы Олимпиады были куплены за два миллиона долларов.

В числе подозреваемых оказались чемпион по плаванию Александр Попов и легендарный украинский легкоатлет Сергей Бубка.

Попов заявил, что не голосовал за Рио-де-Жанейро на выборах столицы Олимпиады в 2016 году. "Я пока не понимаю, что мне делать, я сижу в растерянном состоянии и не понимаю, что за ерунда происходит в Рио-де-Жанейро. Кто-то кого-то обманывает, причем очень серьезно", – заявил спортсмен.

О том, что Рио-де-Жанейро мог стать столицей летней Олимпиады-2016 после подкупа должностных лиц, в марте 2017 года впервые писала французская газета Le Monde. По данным издания, взятку передали за три дня до финального голосования по выбору места проведения Олимпиады 2016 года. Тогда Рио-де-Жанейро победил Мадрид 66 голосами против 32.

В октябре 2017 года в Бразилии был арестован экс-глава Национального олимпийского комитета страны Карлос Артур Нузман, возглавлявший оргкомитет Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Он подозревается в организации дачи взятки в размере двух миллионов долларов с целью получения Рио-де-Жанейро права на проведение Игр-2016.

