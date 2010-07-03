Международный день бабушек и дедушек отпразднуют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Горожане старшего поколения отпразднуют Международный день бабушек и дедушек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятия будут проходить с 28 октября по 1 ноября. Участники проекта "Московское долголетие" научатся танцевать в стиле ретро, посоревнуются в вокальном конкурсе, посетят уроки зумбы, гимнастики цигун и испанского языка.

К примеру, в районе Беговой (улица Правды, дом 1/2) 28 октября откроется фотовыставка достижений участников проекта. Также они выступят на одной сцене со школьниками.

В Рязанском районе (Зеленодольская улица, дом 4) в этот же день пройдут открытые уроки зумбы и гимнастики цигун.

В Чертанове Центральном (улица Красного Маяка, дом 4, корпус 5) 29 октября состоится открытый урок по гимнастике. В Нагорном (Артековская улица, дом 11) пройдет танцевальный мастер-класс. Горожан старшего поколения научат танцевать в стиле ретро.

30 октября в районе Академический (Большая Черемушкинская улица, дом 32, корпус 2) пройдет спектакль, подготовленный участниками проекта. Горожане, посещающие театральные студии, представят постановку "Свидание с Москвой".

31 октября в районе Южнопортовый (Шарикоподшипниковская улица, дом 40) пройдет вокальный конкурс "50+". В Нагорном (Фруктовая улица, дом 5, корпус 3) пройдет концерт с участием участников "Московского долголетия". Он посвящен легендам советской эстрады 1950–1960-х годов.

1 ноября в Западном Дегунине (улица Ивана Сусанина, дом 2/1) выступят финалисты общегородского вокального конкурса "Возраста.Net". В районе Нагорный (Фруктовая улица, дом 5, корпус 3) пройдет открытый урок испанского языка.

В столице с 3 по 4 ноября пройдет фестиваль образования, творчества, современного искусства и технологий "Young Old: новые старшие" для участников программы "Московского долголетия".

Одной из основных зон фестиваля станет танцевальная площадка. На ней будут проходить мастер-классы по современным хореографическим направлениям. По словам организаторов, танцы являются самым приятным видом физической активности.

Проект "Московское долголетие" создали по инициативе мэра столицы в 2018 году. С 2019 года он стал постоянным. Мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет могут посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях.

