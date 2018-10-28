Программа "Московское долголетие" станет постоянной – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Программа "Московское долголетие" станет постоянной, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" Сергей Собянин.

По словам мэра, власти видят, что это востребованная программа, в которую на сегодняшний день записалось 140 тысяч человек.

Проект призван помочь москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания, умения и творческое развитие.

В каждом районе города действуют спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы. Все занятия проводятся бесплатно.

Ранее в столице прошел ежегодный общегородской конкурс "Московская супербабушка". За престижный титул боролись 11 участниц, каждая из которых представляла свой городской округ.

"Москва в цифрах": активная жизнь – залог долголетия

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