Семейный спортивный фестиваль пройдет в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Семейный спортивный фестиваль пройдет 23 ноября на Малой спортивной арене олимпийского комплекса "Лужники". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Для гостей мероприятия подготовлены мастер-классы, открытые тренировки, семинары от известных тренеров, конкурсы. Также в рамках фестиваля пройдут соревнования по кроссфиту, воркауту, жиму лежа, боб-старту, становой тяги, подъему на бицепс, мас-рестлингу, армейскому жиму стоя и другим дисциплинам.

Для юных гостей будет организован "Школьный баттл", по результатам которого выявят самого физически подготовленного старшеклассника города. Также будет организован чемпионат по прыжкам на батуте. Ожидается, что в рамках этой дисциплины установят рекорд России.

В этот день на мероприятии будут присутствовать Константин Цзю, Владимир Епифанцев, Андрей Малахов и другие знаменитые представители отечественного спорта и шоу-бизнеса.

Всего в рамках мероприятия для гостей будет организовано 12 спортивных событий. Ожидается, что фестиваль посетят более трех тысяч москвичей и гостей столицы. Принять участие в соревнованиях смогут все желающие.

