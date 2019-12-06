Стало известно, что россияне покупают к Новому году

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В предпраздничные дни россияне покупают украшения и искусственные елки, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на опрошенных ретейлеров.
По словам директора по развитию в Ozon Анны Карповой, расходы на новогоднюю атрибутику в конце ноября – начале декабря возросли на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Она отметила, что в этом году в 2,5 раза увеличились продажи елок высотой 60 сантиметров.
"Возможно, их приобретают, чтобы создать праздник не только дома, но и, например, на работе. В основном же клиенты отдают предпочтение деревьям высотой 120 сантиметров и 180 сантиметров, а самая популярная в этом сезоне модель – ель высотой 180 сантиметров с шишками", – рассказывает Карпова.
Как говорится в материале, товары к Новому году активно покупают в "Перекрестке", "Ашане" и других супермаркетах.
Ландшафтный архитектор Полина Соломина ранее заявила, что лучшим украшением любого помещения в Новый год станет живая ель. Эксперт рассказала, что лучшим сортом живой ели будет дерево нобилис, которое отлично впишется в квартиру или загородный дом. Она пояснила, что данное дерево отличается не только современными тенденциями, но и практичностью, добавив, что такая ель сохранится на долгое время.
Психолог Наталья Болдырева рекомендовала россиянам отложить украшение елки до 31 декабря. Она пояснила, что украшение елки в конце декабря поможет не растерять праздничное настроение перед наступающим праздником. Психолог отметила, что для поднятия настроения можно украсить некоторые вещи и заранее, однако ритуалы оставить именно на 31 декабря.
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