Новогоднюю елку на базарах столицы можно будет купить от 700 рублей за метр

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На елочных базарах Москвы можно будет приобрести новогодние ели от 700 рублей за метр. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

"На всех елочных базарах можно приобрести ели как отечественных производителей, так и зарубежных. Также можно приобрести сосну и лапник для того, чтобы создать дома праздничную и уютную атмосферу", – сообщил он.

Так, за отечественное дерево придется заплатить от 700 рублей за метр, за импортную елку цена начинается от 2,5 тысячи рублей.

Немерюк добавил, что новогодние елки можно будет купить и в сетевых магазинах. А после 20:00 31 декабря на них будет действовать большая скидка.

Кроме того, он напомнил о штрафах за несанкционированную продажу елей. Московский департамент торговли и услуг совместно с полицией и Роспотребнадзором ведут работы по пресечению несанкционированной торговли.

Ранее сообщалось, что в Москве начали работу елочные базары. Всего в городе их будет около 300.