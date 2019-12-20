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Москва 24

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Общество

20 декабря, 12:10

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В Москве открываются несколько сотен елочных базаров

Живая или искусственная: что должно насторожить при покупке елки
общество город

Несколько лет назад искусственные елки резко стали популярны. Вместо пахучей пушистой красавицы все больше жителей городов украшает ее искусственную сестру. Бум пластиковых елок вырос из желания не губить лесных красавиц и сберечь природу. Но производство искусственных елок тоже никак нельзя назвать экологичным. Есть ли компромисс между заботой о природе и желанием праздника? С какими подводными камнями можно столкнуться при покупке елки и что должно насторожить – в материале Москвы 24.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уколы совести

Елка – первый пазл в праздничной мозаике. Аромат хвои приносит настроение, помогает переключиться с будничных забот на мысли о Новом годе – подарках, мандаринах, блюдах на новогоднем столе – и включает детское ожидание чуда. Живая ель не единственный вариант украсить дом, все большую популярность завоевывают искусственные деревья.

Выбор в пользу искусственной ели часто аргументируют тем, что она не вредит природе и проста в обращении. Попробуем разобраться.

Искусственную ель чаще всего изготавливают из пластика и металла. В состав материалов могут входить токсичные вещества, которые легко проникают в организм.

Производство таких деревьев тоже нельзя назвать экологичным: природе вредят промышленные выбросы в процессе производства. По данным Greenpeace, искусственная ель сотрет экологический след только через 20 лет использования. Кроме того, отработавшее свое изделие нужно правильно переработать. Смесь металла, пластика и ПВХ переработать практически невозможно. Совет № 1: если вы за искусственную елку, пользуйтесь ею как можно дольше, не покупайте новую каждый год. Плюсы у такого дерева тоже есть:

  • Цена. Можно подобрать небольшую елочку даже за 200 рублей, можно размахнуться и купить красавицу под потолок, которая будет служить не один год и окупится за два-три года. Но чем качественнее и безопаснее материал, тем выше стоимость;
  • Искусственную ель можно подобрать под интерьер. Высокие и совсем маленькие, разной степени пушистости и любого цвета, креативные и классические, почти не отличимые от настоящих;
  • Многоразовая елка – это удобно. Собрать и разобрать красавицу можно за полчаса, с нее не осыпаются иголки, ее легко принести домой и не нужно никуда относить. Просто положить в коробку до следующего года – и все! В собранном виде она не занимает много места.

Фото: depositphotos/GeneGlavitsky

Живая ель и экология

Живая елка более экологична, как бы парадоксально это ни звучало. Ругать себя за то, что, покупая ель, мы несем вред природе, опрометчиво – и вот почему. Елки, которые продаются легально, чаще всего выращивают на специальных плантациях, в питомниках, лес при этом не страдает никак. Здесь одно важное но: красавицу нужно покупать на елочном базаре, где продавцы покажут все необходимые документы на заготовку, транспортировку елей, разрешение на торговлю.

Если документов нет, а сама точка продажи вызывает подозрения, скорее всего, это браконьеры, которые незаконно вырубили деревья. Покупать елку у них нельзя.

Плюсы натуральной елочки таковы:

  • Запах и внешний вид. То, ради чего мы покупаем дерево. Елка создает волшебство, с ней в доме становится теплее, а украшение красавицы всей семьей – добрая традиция, которая сближает;
  • Ель просто утилизировать. После праздников в столице откроются специальные пункты сбора елок. Деревья потом пойдут на переработку, из нее сделают щепу и используют для компостирования и производства грунтов;
  • Не требуется место для хранения. После праздников елку не нужно разбирать и занимать коробкой шкафы и антресоли.

Елка требует повышенного внимания, особенно если вы украшаете ее гирляндой. Живая ель – это всегда опасность возгорания. Нельзя оставлять включенную гирлянду, когда вас нет дома, а маленьких детей к такой елке нужно пускать только под присмотром взрослых.

Елка, выброшенная на помойку, при разложении выбросит в атмосферу 16 килограммов CO2 – это приблизительно столько же, сколько выбрасывается при производстве 160 пластиковых стаканчиков.

На полигонах, куда попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения. В итоге органические вещества не возвращаются в почву. Чтобы этого не произошло, ель нужно правильно утилизировать. После новогодних праздников в Москве традиционно начинают работать пункты сбора елок, куда можно бесплатно сдать дерево для переработки. В 2019 году таких пунктов было около 500, лесных красавиц принимали вплоть до 1 марта.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

И самое главное – ель нужно правильно купить. В Москве это можно сделать на елочных базарах, которые открылись 20 декабря. Базары оформлены в едином стиле, все они расположены удобно, вблизи транспортных развязок. Далеко ездить за елкой не придется – елочных базаров около 300. Официальные точки продаж легко узнать по ограждению, напоминающему ель, а также наличию стендов, где размещена вся информация о продавце, товаре и ценах. Найти ближайший к вам елочный базар и узнать адреса всех площадок можно на портале открытых данных.

Обратите внимание на кассовый аппарат, который обязательно должен быть, а также на наличие ценников, документов на разрешение торговли, мерные линейки. Возьмите чек, чтобы подтвердить, что елка куплена, а не срублена.

На елочном базаре можно найти как отечественные, так и импортные хвойные деревья. Российская елочка обойдется от тысячи до трех тысяч рублей, цены на заграничных красавиц начинаются от трех тысяч рублей. Купить елку можно будет до самой новогодней ночи – базары будут работать до вечера 31 декабря.

В Подмосковье с 20 декабря разрешат срубить елку самостоятельно. Не везде – только в специально выделенных для этого местах. Об этом сообщил председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников.

"Взять ребенка, надеть валенки, ушанку, взять топор и пойти самому срубить не в лес, а у нас есть специально выращенные елочки, выбрать и срубить. Мы подготовили два больших питомника. Мы их специально выбрали", – приводит слова Советникова Агентство "Москва". Он пояснил, что один питомник находится на северо-западе, второй – на юго-востоке. Это Виноградово и Дмитров. По словам Советникова, стоимость елки будет доступной – от 500 до 1 тысячи рублей.

Ель можно купить не только на елочном базаре, однако если вы приобретаете дерево в другом месте, то убедитесь в честности продавца.

Добросовестные торговцы не откажутся показать документы и выдать чек об оплате. Ель можно купить через интернет, многие продавцы предлагают бесплатную доставку, кто-то обещает переводить часть прибыли на добрые дела или за каждую купленную елку посадить ель в Сибири, которая очень пострадала от пожаров в 2019 году.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Альтернативные елки

Можно поэкспериментировать и соорудить праздничное дерево самостоятельно. Инструменты для креатива – бумага, фотографии, книги, игрушки, стремянка, гирлянды. Елка может расположиться на стене, на полу, на потолке или в воздухе и освежить интерьер. Распечатайте любимые фотографии и прикрепите их к стене в форме елочки, дополните дело гирляндой – и вот она, романтика. Есть стремянка? Обыграйте ее: подвесьте шары, мишуру, гирлянды – и вы гений конструктивизма! Такая елка станет отличной фотозоной для гостей и точно создаст нужное настроение для праздника.

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