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Москва 24

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Общество

11:40

Елочные базары открылись в столице

город общество праздники

В Москве открывается несколько сотен елочных базаров

В пятницу, 20 декабря, в столице начали открываться елочные базары. Всего в городе их будет около 300. Все базары оформлены в едином стиле, а на стендах должна быть информация о продавце, товаре и ценах, сообщает телеканал Москва 24.

Стоимость российской елки составляет от тысячи до трех тысяч рублей, а импортной – от трех тысяч рублей и выше.

Москвичам напомнили, что важно не забыть чек на покупку живой елки. Он может понадобиться для того, чтобы доказать, что елка куплена, а не срублена. Штраф за незаконную вырубку может достигать 10 тысяч рублей.

Ландшафтный архитектор Полина Соломина ранее дала советы по выбору ели. По ее словам, лучшим сортом живой ели будет дерево нобилис, которое отлично впишется в квартиру или загородный дом. Такая ель сохранится на долгое время.

К недостаткам Соломина отнесла их стоимость, которая начинается от 10 тысяч рублей. Помимо этого, высота дерева не превышает двух метров.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил украшать города только искусственными елками. Он полагает, что муниципальные власти подают плохой пример, устанавливая живые елки. Депутат высказался в пользу альтернативной традиции – сажать ели.

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