Милонов предложил украшать города к Новому году только искусственными елками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложить украшать города к Новому году только искусственными елками. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По его словам, муниципальные власти подают плохой пример, устанавливая живые елки. "Я считаю, что городские власти не имеют права устанавливать живые елки. Они какой пример подают? Видимо, они сами ходят в пыжиковых шапках, и ментально они еще дикари полнейшие", – отметил парламентарий.

Он предложил альтернативную традицию – сажать ели в Новый год, поскольку зимой вокруг "одна серость, черное и белое", а ель будет ярким пятном в жизни людей. Парламентарий также посчитал, что здоровые люди не могут смотреть на срубленную ель без сожаления.

"Если человеку не жалко смотреть на умирающую ель, умирающее тело ели, украшенное гирляндами и мишурой, то это человек с достаточно странной психикой", – заключил Милонов.

Ранее сообщалось, что власти Московской области планируют с 20 декабря запустить акцию, в рамках которой все желающие смогут самостоятельно срубить елку к Новому году. Для желающих подготовили два больших питомника. Один питомник находится на северо-западе, второй – на юго-востоке. Это Виноградово и Дмитров. Стоимость елки будет доступной – от 500 до 1 тысячи рублей.

