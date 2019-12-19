Врач объяснил, чем опасен формальдегид, обнаруженный в искусственных елках

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Заведующий филиалом № 2 городской поликлиники № 5 в Москве Альберт Иорданян рассказал Москве 24, чем опасен для людей формальдегид, который обнаружили при проверке искусственных елок. По словам эксперта, это химически активное вещество способно дать толчок аллергическим реакциям.

"В основном формальдегид опасен для людей, у которых есть предрасположенность к различным аллергическим заболеваниям, или для тех, кто имеет хронические аллергические заболевания", – объяснил Иорданян.





Альберт Иорданян заведующий филиалом № 2 городской поликлиники № 5 Из-за того, что человек начинает дышать выделяемыми парами, может случиться обострение бронхиальной астмы. Также формальдегид небезопасен для маленьких детей. Но тут тоже нужно понимать, есть ли у них предрасположенность к аллергическим реакциям.

Генеральный директор компании – поставщика елок для городских базаров Владислав Пухарев добавил, что отдавать предпочтение нужно качественной продукции, несмотря на цену: "Если вы покупаете дешевую китайскую продукцию, то вы не застрахованы, там может быть все что угодно. Важен контроль изготовления".

По словам эксперта, дело не только в здоровье, но еще и в том, сколько прослужит зеленая красавица. "Простоит елка из некачественной пластмассы недолго. Я все-таки за живые елки", – заключил Пухарев.

Ранее сообщалось, что специалисты Роскачества в преддверии Нового года проверили искусственные елки и обнаружили формальдегид в четырех из семи товаров.

Стоимость исследуемых елок составляла от 3 до 11 тысяч рублей. Искусственные деревья проверяли по 34 показателям, среди которых содержание опасных и токсичных веществ, маркировка, цикл жизни, степень выцветания материала, прочность, способность к самовозгоранию и другие.

Эксперты отметили, что все проверенные изделия обладали стойким запахом, свойственным всей продукции из ПВХ, полиэтилена и их сочетаний. По пятибалльной шкале интенсивности запаха проверенные товары получили 4-5 баллов.

По словам руководителя лаборатории ООО "ТСЛ" Анастасии Филоненко, внимание нужно обращать только на интенсивность запаха.

"Если изделие из полимера пахнет, это последствия производственного процесса. В идеале, если соблюдены все производственные условия, запаха не должно быть. Запах – последствие несоблюдения этих условий", – приводятся в сообщении слова Филоненко.

Кроме того, при первом замере формальдегид обнаружили в пяти образцах – "Сказка с инеем", "Адель", "Триумф", Tiara, "Тоскана". Затем елки в течение трех недель находились в распакованном виде, после чего произвели второй замер. Выяснилось, что формальдегид "исчез" из елки "Адель". В связи с этим специалисты Роскачества рекомендовали проветрить детали елки на открытом воздухе, а также вымыть их перед сборкой.



Соболева Илона