Роскачество нашло формальдегид в большинстве проверенных елок

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Фото: depositphotos/Burdoff
Специалисты Роскачества в преддверии Нового года проверили искусственные елки и обнаружили формальдегид в четырех из семи товаров. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.
Стоимость исследуемых елок составляла от 3 до 11 тысяч рублей. Искусственные деревья проверяли по 34 показателям, среди которых содержание опасных и токсичных веществ, маркировка, цикл жизни, степень выцветания материала, прочность, способность к самовозгоранию и другие.
Эксперты отметили, что все проверенные изделия обладали стойким запахом, свойственным всей продукции из ПВХ, полиэтилена и их сочетаний. По пятибалльной шкале интенсивности запаха проверенные товары получили 4–5 баллов.
По словам руководителя лаборатории ООО "ТСЛ" Анастасии Филоненко, внимание нужно обращать только на интенсивность запаха.
"Если изделие из полимера пахнет, это последствия производственного процесса. В идеале, если соблюдены все производственные условия, запаха не должно быть. Запах – последствие несоблюдения этих условий", – приводятся в сообщении слова Филоненко.
Кроме того, при первом замере формальдегид обнаружили в пяти образцах – "Сказка с инеем", "Адель", "Триумф", Tiara, "Тоскана". Затем елки в течение трех недель находились в распакованном виде, после чего произвели второй замер. Выяснилось, что формальдегид "исчез" из елки "Адель". В связи с этим специалисты Роскачества рекомендовали проветрить детали елки на открытом воздухе, а также вымыть их перед сборкой.
Ранее ветеринары призвали владельцев домашних питомцев ставить новогоднюю елку в недоступном для них месте, поскольку это угрожает их здоровью и жизни. Еноты, кошки и хорьки во время праздников оказываются в смертельной опасности из-за новогодних украшений, поскольку они могут получить удар током от елки или непроходимость кишечника при поедании мишуры.
В связи с этим специалисты рекомендуют украшать дом в недоступном для животных месте, а также подальше от них разместить новогоднюю елку.
Кроме того, нужно контролировать, чтобы питомец не играл с электрическими гирляндами, новогодними игрушками и мишурой. Если животное интересуется новогодними украшениями, то лучше от них отказаться, отмечают в комитете ветеринарии. Также опасность существует и для декоративных птиц, которые проявляют интерес к мишуре и нередко глотают ее.
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