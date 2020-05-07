Более тысячи музыкантов исполнили песню "День Победы"

Уникальный проект был реализован в столице 7 мая. Более тысячи музыкантов совместно исполнили песню "День Победы".

Участники из 50 городов, оставаясь дома, сделали индивидуальные записи своего исполнения песни. А в четверг в Российском фонде культуры их свели в единую композицию.

Общую праздничную и торжественную тональность задавали солисты – молодые оперные певцы, участники Молодежной оперной программы Большого театра под руководством Юрия Башмета.

Песню "День Победы" композитор Давид Тухманов и поэт Владимир Харитонов сочинили в 1975 году, к 30-летию завершения Великой Отечественной войны. Однако ни на радио, ни на телевидении ее сразу не выпустили. Композитор считался слишком молодым, а в музыке услышали элементы не то танго, не то фокстрота.

Лишь через полгода на концерте ко Дню милиции Лев Лещенко исполнил "День Победы" в прямом эфире. После этого песню подхватила вся страна. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.