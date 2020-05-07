Инсталляции в честь 75-летия Победы разместили на станциях МЦК и МЦД

Фото: mzd.rzd.ru

Инсталляции в честь 75-летия Победы разместили на нескольких станциях Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Ко Дню Победы железнодорожники Московской дирекции пассажирских обустройств разместили на двух станциях МЦК и восьми станциях МЦД инсталляции, посвященные военному времени", – говорится в сообщении.

Так, на станции МЦК Лужники установлен фрагмент землянки партизанского отряда, на станции Кутузовская размещен фрагмент городской квартиры времен войны, а у входа на станцию МЦД Новохохловская размещен макет танка с бойцами, посвященный сражению под Прохоровкой.

Увидеть фигуры воинов мемориала Героям-панфиловцам можно на станции Волоколамская. Инсталляция об освободителях Истры появилась на станции Стрешнево. На станции Ростокино инсталляция рассказывает о вкладе в Победу жителей Ярославля, а на Верхних Котлах – об освобождении Варшавы.

Кроме того, на станции Остафьево пассажиры смогут познакомиться с историей подольских курсантов, а на станции Победа на стеклянном фасаде размещен поздравительный баннер "С Днем Победы!".

Ранее сообщалось, что холдинг РЖД запускает онлайн-проекты, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая горожане смогут посетить виртуальную экскурсию по музею "Поезда милосердия" на сайте Музея железных дорог. Также в этот день в 12:00 все локомотивы страны, находящиеся в пути, дадут "Гудок Победы".

Коллекцию времен ВОВ собрал также онлайн-музей "Москва – с заботой об истории". Выставка включает в себя почти 7,5 тысячи материалов военного времени, в том числе фотографии, карты, письма, медали и ордена, а также видеоролики с исторической хроникой.

