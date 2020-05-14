Посетители онлайн-музея ВОВ за неделю посмотрели экспозицию более 100 тыс раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Онлайн-выставку "Москва – с заботой об истории" посетили более 100 тысяч раз за неделю, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что пользователям доступны около 7,5 тысячи материалов военного времени, которые горожане передали на хранение в Главархив через центры "Мои документы".

"Активнее всего жители просматривали раздел, посвященный военным и политическим событиям. Внимание также привлекла уникальная коллекция писем и галерея предметов той эпохи, которые можно рассмотреть в трехмерном формате. Приятно видеть, что проект заинтересовал молодых жителей Москвы и других городов – посетителей в возрасте до 35 лет у музея около 30 процентов", – сообщила Ракова.

В виртуальном музее можно посмотреть письма, дневники, фотографии, открытки, газеты, рисунки, справки и плакаты. Некоторые артефакты имеют историческую ценность – например, карты Генерального штаба Красной армии, принадлежавшие полковнику артиллерии Федору Леонову. На них отображены линии фронтов и другие аспекты оперативной обстановки районов Курской дуги, Харькова и Никополя.

Также горожане передали более тысячи медалей и орденов, среди которых есть как отечественные, так и иностранные. На хранение поступили полевые сумки, чемоданы, военная форма, посуда, опасные бритвы, шкатулки и монеты.

Акция "Москва – с заботой об истории" стартовала в прошлом году. Предметы, переданные москвичами, используются в выставочных и издательских проектах, а также в создании электронного архива. Выставки размещены в 20 офисах "Мои документы", работают они бесплатно.

Принести вещи и документы времен ВОВ в рамках проекта "Москва – с заботой об истории" можно в любой центр госуслуг "Мои документы". Специалисты упакуют, отправят на хранение и выдадут сертификат об участии в проекте. Оригиналы при необходимости сразу же возвратят владельцам после сканирования.