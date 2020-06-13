Программу "Миллион призов" запустят на базе "Активного гражданина"

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Программа "Миллион призов" будет запущена на базе технологий проекта "Активный гражданин", передает портал мэра и правительства Москвы.

В его рамках предусмотрено вручение скидок, бонусов и сертификатов. Их можно будет обменять на реальные приобретения в более чем 3 тысячах столичных магазинах и предприятиях сферы услуг. Москвичи смогут получить сертификаты на сумму от 1 до 4 тысяч баллов. Один балл будет равен одному рублю.

Программа будет действовать с 25 июня по 1 июля, то есть, в дни проведения голосования по поправкам в Конституцию. Те, кто будет голосовать на избирательных участках, получат сертификат, номер которого нужно будет отправить с помощью SMS-сообщения. Москвичам, которые совершат волеизъявление дистанционно, номер будет отправлен автоматически на номер телефона, указанном в личном сообщении.

После этого компьютер случайным образом определит победителей. Они получат сообщения с уникальным кодом, который необходимо будет активировать на странице программы "Миллион призов". Обменять баллы можно будет с 26 июня по 31 декабря.

Таким образом столичные власти планируют стимулировать потребительский спрос москвичей, а также оказать поддержку городскому бизнесу. К программе уже присоединились кафе, рестораны и крупные торговые сети.

Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отметил, что москвичам передадут сертификаты на покупки на сумму в 10 миллиардов рублей. Инициаторами программы выступили 20 городских компаний, которые обратились с идеей в Торгово-промышленную палату.