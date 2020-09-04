В проекте #Москвастобой появилась новая рубрика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Проект #Москвастобой вместе с комплексом городского хозяйства запустили новую рубрику "Люди города", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Она содержит в себе истории из жизни людей, благодаря которым город живет. Речь идет о специалистах городских служб, которые ежедневно выполняют множество задач, решая проблемы москвичей. В частности, можно узнать немного больше о спасателе, водолазе, электромонтажнике-высотнике и других специалистах.

Рубрику запустили ко Дню города, который Москва отмечает 5 и 6 сентября.

#Москвастобой – онлайн-проект, запущенный в марте столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города. Здесь можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое.

Ранее на медиаплатформе #Москвастобой появились девять видеороликов цикла "Что такое парк?". Это проект музея-заповедника "Царицыно", в котором участвуют историки, искусствоведы, писатели, архитекторы, а также руководители музеев-заповедников и ботанических садов. Они рассказывают об истории парковых ансамблей разных стран, обсуждают вопросы экологии и развития зеленых территорий в современных мегаполисах.

На медиаплатформе также есть подборки, посвященные водным видам спорта. Там можно узнать о вейксерфинге, сапсерфинге, бассейнах под открытым небом и других вариантах активного отдыха в Москве. Кроме того, на сайте размещено интервью с Ксенией Наумовой, призером чемпионата мира по вейксерфингу, в котором спортсменка дает советы начинающим.