В проекте #Москвастобой появилась новая рубрика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Проект #Москвастобой вместе с комплексом городского хозяйства запустили новую рубрику "Люди города", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Она содержит в себе истории из жизни людей, благодаря которым город живет. Речь идет о специалистах городских служб, которые ежедневно выполняют множество задач, решая проблемы москвичей. В частности, можно узнать немного больше о спасателе, водолазе, электромонтажнике-высотнике и других специалистах.
Рубрику запустили ко Дню города, который Москва отмечает 5 и 6 сентября.
#Москвастобой – онлайн-проект, запущенный в марте столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города. Здесь можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое.
Ранее на медиаплатформе #Москвастобой появились девять видеороликов цикла "Что такое парк?". Это проект музея-заповедника "Царицыно", в котором участвуют историки, искусствоведы, писатели, архитекторы, а также руководители музеев-заповедников и ботанических садов. Они рассказывают об истории парковых ансамблей разных стран, обсуждают вопросы экологии и развития зеленых территорий в современных мегаполисах.
На медиаплатформе также есть подборки, посвященные водным видам спорта. Там можно узнать о вейксерфинге, сапсерфинге, бассейнах под открытым небом и других вариантах активного отдыха в Москве. Кроме того, на сайте размещено интервью с Ксенией Наумовой, призером чемпионата мира по вейксерфингу, в котором спортсменка дает советы начинающим.
Центр Москвы украсили ко Дню города
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