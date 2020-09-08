Определены победители конкурса "Маршруты по Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице завершился конкурс "Маршруты по Москве", финалистами которого стали 15 человек. 12 победителей определило экспертное жюри, еще троих выбрали горожане, проголосовавшие онлайн, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В числе победителей оказались маршруты "Полет на машине времени по необычной Таганке", "Как стать почетным гражданином города Троицка", "Удивительные Сокольники" и "Дореволюционная Шаболовка".

Онлайн-голосование, в котором участвовали более 5,5 тысячи человек, выделило маршруты "Остров Сыромятники", "Зеленое кольцо Москвы" и "Правда о Соколе".

Церемония награждения победителей состоялась 7 сентября. Финалисты конкурса смогут посетить различные экскурсии по Москве, побывать на смотровой площадке.

На странице конкурса можно просмотреть все маршруты, которые были представлены на онлайн-голосовании. На платформе москвастобой.рф будут размещены маршруты победителей.

Ранее жителям столицы рассказали о живописных парках на юго-востоке города. Так, горожанам предлагают прогуляться в парке Люблино, в сквере у храма Святого Апостола Андрея Первозванного и Дюссельдорфском парке.