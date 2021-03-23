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Транспорт

13:55

В апреле пассажирам МЦД-1 станут доступны аудиоэкскурсии

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В апреле 2021 года пассажирам МЦД-1 станут доступны аудиоэкскурсии. Об этом сообщил руководитель комплекса информирования МЦД департамента транспорта Москвы Тимур Соцкий.

Он отметил, что это совместная инициатива транспортного комплекса столицы и просветительского проекта "Арзамас".

"Мы также заканчиваем разработку аудиогида по первому Московскому центральному диаметру, это будет аудиоэкскурсия по станциям и достопримечательностям, об истории этих станций и районов вокруг них. Этот проект мы готовим совместно с историческим проектом "Арзамас". В первых числах апреля мы его опубликуем", – сказал Соцкий.

Чтобы прослушать информацию о станциях и примечательных объектах, пассажирам будет необходимо считать QR-код в поезде с помощью камеры смартфона.

Ранее на портале мэра и правительства Москвы появилась информация о новых аудиогидах с тематическими маршрутами по районам Савелки, Капотня, Преображенское и Куркино. В рамках проекта "Я шагаю по району" горожане могут больше узнать об интересных местах столицы.

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