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Транспорт

10:29

Движение поездов на участке МЦД-2 ограничат 4 апреля из-за проведения работ

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На участке МЦД-2 между станцией Москва-Каланчевская и Курским вокзалом ограничат движение поездов. Изменения будут сохраняться 4 апреля 2021 года из-за проведения путевых работ, заявили представители МЖД.

"Движение поездов на центральном участке МЦД-2 будет организовано в реверсивном режиме 4 апреля с 9:30 до 20:30 в связи с работами по развитию станции Москва-Каланчевская", – уточнили в Московской железнодорожной компании. Планируется, что во время работ сделают дополнительный стрелочный перевод, обеспечивающий связь главного хода и строящегося четвертого дополнительного пути.

Работы проводятся перед запуском МЦД-4.

С 1 по 30 апреля, за исключением 4 апреля, от станции Каланчевская до Курского вокзала, с 13:00 до 15:00 движение будет приостановлено, добавили железнодорожники.

В это время продолжится укладка четвертого главного пути, устройство контактной сети и системы.

"Обращаем внимание пассажиров, что на время технологических окон на участке Москва-Каланчевская – Курский вокзал изменятся расписание и маршруты пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2", – предупредили пассажиров.

В компании напомнили, что перед поездками лучше заранее ознакомиться с расписанием, которое доступно в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее говорилось, что территорию около станций МЦД-1 Бескудниково и Дегунино благоустроят. Также специалисты обустроят новые остановки общественного транспорта и сделают два внеуличных пешеходных перехода возле станции Лианозово и в районе улицы Зарянова.

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