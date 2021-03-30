Московские центральные диаметры перевезли рекордные 575 тысяч пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские центральные диаметры побили рекорд по суточному показателю пассажиров. МЦД воспользовались более 575 тысяч человек, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"254 тысячи человек вчера проехали на МЦД-1 и 321 тысяча – по МЦД-2. За неделю пассажиропоток вырос на целых 10%", – говорится в сообщении.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что после пандемии МЦД не только смогли первыми полностью восстановить пассажиропоток, но и установили новый рекорд.

Предыдущий рекорд на МЦД был установлен еще до пандемии и составлял 568 тысяч пассажиров за день.

Ранее стало известно, что на участке МЦД-2 между станцией Москва-Каланчевская и Курским вокзалом ограничат движение поездов. Изменения будут сохраняться 4 апреля 2021 года из-за проведения путевых работ.

