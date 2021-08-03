В Дептрансе опровергли информацию о загоревшемся кабеле на Замоскворецкой линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сообщения СМИ о том, что на Замоскворецкой линии метро загорелся кабель, не соответствует действительности. Об этом Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.
"Московское метро едет штатно. Раньше в тоннеле одного из перегонов произошло незначительное тление провода светильника. Машинист оперативно его устранил", – объяснили в ведомстве.
Там подчеркнули, что безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожало.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что около 19:00 на перегоне "Тверская" – "Театральная" загорелся кабеля, из-за чего на время устранения возгорания поезд высадил пассажиров на станции "Тверская".
В конце июля неизвестный открыл стрельбу возле станции метро "Сокольники". Мужчина выбежал на дорогу, остановился перед трактором и сделал три выстрела в небо, чем напугал прохожих.
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