"Мосинжпроект" представил новую спецодежду для работы на объектах

Фото: пресс-служба "Мосинжпроекта"

Для всех сотрудников инжинирингового холдинга "Мосинжпроект" заменили спецодежду для работы на объектах строительства, сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

"Инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект" занимается реализацией ключевых инфраструктурных проектов российской столицы, поэтому вопросы качества работ и производственной безопасности на строительных объектах стоят на первом месте. Год назад в компании началась большая работа по внедрению лучших практик в области охраны труда, промышленной безопасности, качества выполняемых работ и охране окружающей среды. Трансформационные процессы коснулись не только структурных изменений в холдинге. Было принято решение внести изменения и в дизайн специальной одежды сотрудников "Мосинжпроекта" для работы на объектах", – отметил Кравцов.

По словам заместителя генерального директора по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды АО "Мосинжпроект" Владимира Доровского, новая спецодежда позволит повысить уровень безопасности сотрудников на производстве.

Новую форму сразу сделали универсальной – в сигнальном варианте, поэтому теперь нет необходимости дополнительно надевать жилет предупредительных цветов сверху. Ткань костюма соответствует европейскому стандарту EN 471 для сигнальной одежды повышенной видимости.

"Яркий цвет формы поможет работникам "Мосинжпроекта" быть заметными на стройплощадке в любое время дня и ночи. Это особенно важно для наших объектов, где производится большое количество совмещенных работ и высокий транспортный поток специальной техники", – отметил Доровский.

Отмечается, что при разработке новой спецодежды учли пожелания специалистов холдинга: у формы не только непромокаемая отделка, сигнальные светоотражающие вставки и яркий цвет, но и продуманная эргономика. В частности, у формы стало больше карманов, а их расположение продумано с учетом производственной необходимости.

Инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект" – ведущий участник ключевых градостроительных программ столицы, в первую очередь – развития метро. Холдинг выступает оператором программы развития Московского метрополитена. За последние десять лет специалисты "Мосинжпроекта" построили и ввели в эксплуатацию более 105 километров линий метро, открыли 51 новую станцию и 11 электродепо для обслуживания подвижного состава.

Также с участием "Мосинжпроекта" реконструированы и построены сотни километров городских автодорог, реализованы многие знаковые объекты Москвы – например, проведена реконструкция БСА "Лужники", построены парк "Зарядье" с многофункциональным концертным залом, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, инфекционный центр "Вороновское" и ряд других.

