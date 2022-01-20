В России стартовала продажа печатной версии гида Michelin по Москве

Фото: ТАСС/DPA/Lino Mirgeler
В России запустили продажу печатной версии гида Michelin, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
"В путеводитель вошли 69 заведений, которые были объявлены на торжественной церемонии в концертном зале "Зарядье" в октябре прошлого года", – отмечается в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что столица РФ стала первым городом СНГ, чьи заведения были включены в знаменитый гид. При этом сразу два ресторана получили по две звезды "Мишлен".
В печатном издании гида более 120 страниц, материалы представлены как на русском, так и на английском языке.
"Для нас важно, что, помимо отмеченных экспертами заведений, в печатную версию вошла информация о нашей гастрономической культуре и городе в целом. Поклонники гида из разных стран мира смогут познакомиться со столицей России как с современным и гостеприимным мегаполисом, а заодно взять на заметку интересные рестораны для будущей поездки", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
В России приобрести гид Michelin можно на платформе "Яндекс.Маркет". За границей распространением издания занимается Amazon. Описание самих столичных ресторанов, включенных в гид, размещено и на сайте Michelin.
В октябре 2021 года девять московских ресторанов получили звезды Michelin. Двух звезд Michelin удостоились Chef's table и Twins Garden. По одной звезде получили Selfie, "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин", SAVVA.
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