В России стартовала продажа печатной версии гида Michelin по Москве

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В России запустили продажу печатной версии гида Michelin, рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"В путеводитель вошли 69 заведений, которые были объявлены на торжественной церемонии в концертном зале "Зарядье" в октябре прошлого года", – отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что столица РФ стала первым городом СНГ, чьи заведения были включены в знаменитый гид. При этом сразу два ресторана получили по две звезды "Мишлен".

В печатном издании гида более 120 страниц, материалы представлены как на русском, так и на английском языке.

"Для нас важно, что, помимо отмеченных экспертами заведений, в печатную версию вошла информация о нашей гастрономической культуре и городе в целом. Поклонники гида из разных стран мира смогут познакомиться со столицей России как с современным и гостеприимным мегаполисом, а заодно взять на заметку интересные рестораны для будущей поездки", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В России приобрести гид Michelin можно на платформе "Яндекс.Маркет". За границей распространением издания занимается Amazon. Описание самих столичных ресторанов, включенных в гид, размещено и на сайте Michelin.

В октябре 2021 года девять московских ресторанов получили звезды Michelin. Двух звезд Michelin удостоились Chef's table и Twins Garden. По одной звезде получили Selfie, "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин", SAVVA.