Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:23

Два российских бара вошли в список лучших в мире

общество

Фото: depositphotos/2nix

Два российских заведения попали в список The World's 50 Best Bars за 2021 год. Об этом сообщает "Газета.ру".

Так, восьмую строчку в рейтинге лучших баров мира занял петербургский El Copitas. Его прозвали "микрокосмосом мексиканского гостеприимства", а его владельцев Артема Перука, Николая Киселева и Игоря Зернова – "апостолами" коктейля из агавы.

Московский бар Insider занял 13-е место. Отмечается, что заведение сделало шаг вперед во всех возможных направлениях и стало "фантазийным баром будущего".

Ранее международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек рассказал, что у Москвы есть отличный потенциал в области кулинарии. Специалист также отметил высокий уровень мастерства шеф-поваров и сотрудников столичных ресторанов.

Девять московских ресторанов в этом году получили звезды Michelin. Двух звезд Michelin удостоились Chef's table и Twins Garden. По одной звезде получили Selfie, "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин" и SAVVA.

Московские рестораны впервые получили звезды Michelin

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать