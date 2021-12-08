Два российских бара вошли в список лучших в мире

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Два российских заведения попали в список The World's 50 Best Bars за 2021 год. Об этом сообщает "Газета.ру".

Так, восьмую строчку в рейтинге лучших баров мира занял петербургский El Copitas. Его прозвали "микрокосмосом мексиканского гостеприимства", а его владельцев Артема Перука, Николая Киселева и Игоря Зернова – "апостолами" коктейля из агавы.

Московский бар Insider занял 13-е место. Отмечается, что заведение сделало шаг вперед во всех возможных направлениях и стало "фантазийным баром будущего".

Ранее международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек рассказал, что у Москвы есть отличный потенциал в области кулинарии. Специалист также отметил высокий уровень мастерства шеф-поваров и сотрудников столичных ресторанов.

Девять московских ресторанов в этом году получили звезды Michelin. Двух звезд Michelin удостоились Chef's table и Twins Garden. По одной звезде получили Selfie, "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин" и SAVVA.

