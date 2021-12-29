В Москве увеличился спрос на гастротуры

У иностранцев вырос спрос на гастрономические туры в Москву. Об этом рассказала глава городского комитета по туризму Екатерина Проничева.

По ее словам, туристы стали больше интересоваться поездками после выхода гида Michelin по столице. Едут в Москву не только ради высокой кухни, иностранцев интересует шоппинг и столичные достопримечательности.

При этом большая часть иностранцев все-таки приезжает по делам. Однако многие совмещают бизнес с культурной программой – планируют походы в театры и музеи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.