Путин поручил обеспечить развитие научно-популярного туризма в РФ

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Владимир Путин поручил обеспечить развитие в России научно-популярного туризма с возможным введением кешбэка за соответствующие поездки. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.

"Разработать и реализовать в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" план мероприятий по развитию научно-популярного туризма в Российской Федерации, определив источники финансирования таких мероприятий начиная с 2022 года", – говорится в перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию.

Помимо этого, президент поручил рассмотреть возможность возмещения части затрат граждан на покупку соответствующих туров.

Работать над реализацией поручения будет правительство РФ вместе с координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте по науке и образованию, а также правительствами регионов, где расположены важные научные и образовательные объекты. Первый доклад по данному вопросу должен быть представлен 30 апреля текущего года.

18 января в России стартовал новый этап программы туристического кешбэка. Он продлится до 12 апреля 2022 года. Основные условия программы остались прежними. В частности, чтобы получить кешбэк, тур необходимо оплатить онлайн, используя карту "Мир", а максимальная сумма кешбэка составляет 20 тысяч рублей.

