Чернышенко оценил восстановление туристической отрасли РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил степень восстановления российской туристической отрасли. Об этом сообщает ТАСС.

"В целом туристическая отрасль по сравнению с доковидными показателями восстановилась на 87%. <...> Большой вклад в это внесли меры государственной поддержки", – заявил он.

Чернышенко уточнил, что в 2021 году внутренние перелеты совершили 89 миллионов человек, что на 22% выше, чем данные по 2019 году.

В минувшие новогодние праздники почти 12 миллионов россиян предпочли путешествовать по регионам страны – в 2021 году эти направления предпочли 10 миллионов граждан. Жители России приобретали экскурсионные туры и путевки на санаторно-курортный отдых.

18 января в РФ стартовал новый этап программы кешбэка за туры по стране. Он продлится до 12 апреля 2022 года. Отправиться в путешествие в рамках данной услуги можно будет до 30 апреля текущего года.