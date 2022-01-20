Туркомпании РФ ожидают рост спроса на отдых в России среди иностранцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские туристические компании ожидают рост спроса на отдых в РФ среди иностранцев. Об этом заявили представители отрасли, которые принимают участие в крупной международной туристической ярмарке ФИТУР в Мадриде, передает ТАСС.

По словам коммерческого директора компании "Интурист" Татьяны Олейниковой, интерес к России среди туристов вырос. Она отметила, что все ждут окончания пандемии и признания сертификатов о вакцинации.

В частности, российским направлением интересуются жители Латинской Америки, Испании, Португалии, Франции, Албании, Сербии, Швейцарии.

Представитель экскурсионного агентства Moscow Private Tours Вячеслав Холопов рассказал, что его компания предлагает экскурсии иностранным туристам в Москве и Санкт-Петербурге. Он отметил, что если осенью прошлого года основные клиенты были из Индии и стран Ближнего Востока, то сейчас уже есть заказы из стран Западной Европы и США.

Представитель туроператора Olta Travel Карлос Гарсия рассказал, что среди основных рынков можно выделить ОАЭ, Испанию, Мексику, Францию и Индию.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил тенденции по ранним бронированиям туров на весну. Он отметил, что в перечне зарубежных направлений лидируют Турция, Египет и ОАЭ. На заграничные поездки приходится до половины доковидных объемов бронирований.

Представитель Российского союза туриндустрии объяснил высокий спрос на туры весной праздниками. Кроме того, свою роль играют каникулы и старт программы туристического кешбэка.

В сравнении с 2021 годом спрос на поездки по данной программе может вырасти на 30%, считает Барзыкин. Он объяснил данную тенденцию более широкими возможностями, которые предоставляют туристам.