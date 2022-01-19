В Ростуризме рассказали о ранних бронированиях туров на весну

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил тенденции по ранним бронированиям туров на весну. Об этом сообщает ТАСС.
"Где-то 80% от общего объема будут на внутренний продукт. И [турпоток] идет если не полностью, то приближается к доковидным объемам на внутренних направлениях", – заявил эксперт.
Барзыкин добавил, что в перечне зарубежных направлений лидируют Турция, Египет и ОАЭ. На заграничные поездки приходится до половины доковидных объемов бронирований.
Представитель Российского союза туриндустрии объяснил высокий спрос на туры весной праздниками. Кроме того, свою роль играют каникулы и старт программы туристического кешбэка.
В сравнении с 2021 годом спрос на поездки по данной программе может вырасти на 30%, считает Барзыкин. Он объяснил данную тенденцию более широкими возможностями, которые предоставляют туристам.
Новый этап программы кешбэка за туры по России стартовал во вторник, 18 января. Для туристов подготовили более двух миллионов предложений. Отправиться в путешествие можно будет до 30 апреля.
Новый этап программы туристического кешбэка стартовал в России
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