ОЭСР объявила о приостановке членства РФ в Агентстве по ядерной энергии

Фото: ТАСС/EPA/FELIPE TRUEBA

Членство России в Агентстве по ядерной энергии будет приостановлено. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Уточняется, что такое решение приняло руководство Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Российская Федерация была соответствующим образом проинформирована, приостановка вступит в силу 11 мая", – говорится в заявлении.

Ранее ОЭСР сообщила о прекращении процесса присоединения России к организации. Также генеральному секретарю поручено закрыть московский офис и не приглашать Россию на министерские встречи.

Свои действия Организации экономического сотрудничества и развития объясняет событиями на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

