Европейское космическое агентство объявило о приостановке участия в лунных программах РФ

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Европейское космическое агентство заявило о приостановке участия в российских лунных программах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЕКА.

"Генеральный директор Европейского космического агентства инициировал всеобъемлющий пересмотр всех видов деятельности, осуществляемых сейчас в сотрудничестве с Россией и Украиной", – говорится в заявлении.

Уточняется, что Европейское космическое агентство перестает сотрудничать с РФ по "Луне-25", "Луне-26" и "Луне-27".

Из документа ЕКА следует, что данное решение было принято из-за спецоперации РФ. По словам представителей агентства, введенные в результате действий России на Украине ограничения "представляют собой фундаментальное изменение обстоятельств и делают невозможным для ЕКА осуществление запланированного лунного сотрудничества".

Ранее Владимир Путин объявил о возобновлении лунной программы. Президент отмечал, что речь идет о запуске с космодрома Восточный автоматического космического роботизированного аппарата "Луна-25".

Глава государства сообщал, что Россия также продолжит разработку новейшего транспортника и работу над развитием технологий ядерной космической энергетики.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

