В МИД РФ заявили об отсутствии планов по выходу страны из ВОЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

РФ не собирается выходить из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил ТАСС директор департамента международных организаций министерства иностранных дел России Петр Ильичев.

"Нет, про ВОЗ точно говорю, что нет. Инициативно (Россия выходить. – Прим. ред.) не будет", – отметил Ильичев.

Ранее Россия заявила о решении выйти из Всемирной туристской организации. При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркивал, что приостановка членства РФ в организации может создать пагубный прецедент.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

