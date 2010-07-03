Авиакомпании попросили Минтранс проверить самолеты SSJ-100

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила министерство транспорта проверить системы самолета SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо организации.
Специалисты ассоциации заявили, что нужно проверить систему защиты SSJ-100 от поражения статическим электричеством, изучить характеристики прочности конструкции кессона крыла и шасси, проверить систему управления полетом на соответствие сертификационным требованиям, защиту пассажирского салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей.
5 мая самолет "Аэрофлота" SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Сразу после этого он загорелся. На борту были 73 пассажира и 5 членов экипажа. В результате жесткой посадки погиб 41 человек, еще десять были госпитализированы с различными травмами.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди рассматриваемых версий пожара – недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.
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