"Аэрофлот" перенес время вылета ближайших рейсов в Тегеран

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" перенесла время вылета ближайших рейсов из Москвы в Тегеран, сообщает РИА Новости.

Согласно данным онлайн-табло, самолеты, которые должны были отправиться в столицу Ирана вечером, вылетят утром следующего дня. Также изменено время вылета обратных рейсов.

Ранее министерство иностранных дел России рекомендовало "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время суток после того, как в Иране по ошибке сбили украинский Boeing. Объясняется рекомендация тем, что темнота увеличивает риск ошибки.

Украинский Boeing 737 потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Тегерана. В результате катастрофы погибли все, кто находился на борту.

Иранские власти признали вину в крушении Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране. Глава МИД страны Джавад Зариф заявил, что лайнер был сбит случайно в результате "человеческой ошибки". Он отметил, что пассажирский самолет приняли за крылатую ракету.