На борту жестко севшего в Стамбуле самолета россиян не было

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В самолете, совершившем жесткую посадку в аэропорту Стамбула, граждан России не было.

"По предварительной информации, полученной от представителя авиакомпании, российских граждан среди пассажиров самолета не было", – цитирует ТАСС заявление дипмиссии.

Ранее стало известно о том, что пассажирский лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего загорелся. Самолет направлялся из Измира в Стамбул. На его борту находились 177 человек, в том числе 6 членов экипажа.

В результате происшествия никто не погиб, однако число пострадавших достигло 52 человек.