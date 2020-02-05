Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Стамбуле выросло до 52

Фото: телеграм-канал Aviaincidents

По меньшей мере 52 пассажира получили травмы в результате инцидента в аэропорту имени Сабихи Гекчена в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

В среду, 5 февраля, самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Лайнер направлялся из Измира в Стамбул. На его борту находилось 177 человек, в том числе 6 членов экипажа.

Пострадавших доставили в близлежащие больницы. Аэропорт сейчас закрыт, турецкая генпрокуратура начала расследование инцидента.