Пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту Стамбула

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

В Стамбуле потерпел крушение пассажирский самолет. Инцидент произошел в воздушной гавани имени Сабихи Гекчен, передает ТАСС.

Лайнер направлялся из Измира в Стамбул. Известно, что самолет выехал за пределы ВПП и загорелся.

На борту находились 117 пассажиров. По данным министерства транспорта Турции, никто не погиб.

Ранее сообщалось о том, что самолет Ariana Afghan Airlines потерпел крушение на востоке Афганистана. По предварительным данным, полученным от замгубернатора провинции, лайнер разбился в уезде Дих-Як. На момент крушения в самолете было 83 человека.