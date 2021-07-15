Авиакомпания "Россия" начнет полеты на самолетах МС-21 летом 2022 года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Авиакомпания "Россия" начнет использовать новые российские самолеты МС-21 на своих рейсах с лета 2022 года. Об этом сообщается на сайте компании.

"Лайнеры начнут выполнять полеты по маршрутной сети летом 2022 года. Как заверяют представители компании-производителя, техническая готовность первого самолета для начала приемки во флот "России" обозначена весной 2022 года", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что в случае отсутствия технических замечаний лайнер начнет работать на одной из воздушных линий авиакомпании летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ подготовил проект создания конкурентоспособной продукции авиационной промышленности для включения в стратегию социально-экономического развития России до 2030 года. В ведомстве рассчитывают, что в 2021–2030 годы в стране выпустят 735 новых гражданских самолетов при суммарном финансировании 1,84 триллиона рублей.