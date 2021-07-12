Минпромторг предложил вложить 1,84 трлн рублей в развитие авиастроения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпромторг РФ подготовил проект создания конкурентоспособной продукции авиационной промышленности для включения в стратегию социально-экономического развития России до 2030 года, сообщает газета "Коммерсант".

В ведомстве рассчитывают, что в 2021–2030 годы в стране выпустят 735 новых гражданских самолетов при суммарном финансировании 1,84 триллиона рублей.

Из федерального бюджета на проект выделят 244 миллиарда рублей, из которых 79,48 миллиарда уже предусмотрены, а 165 миллиардов могут выделить в 2025–2030 годы. По задумке Минпромторга большая часть финансирования – почти 1,6 триллиона рублей – придется на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ): 9,4 миллиарда рублей могут поступить уже в этом году, еще 537,9 миллиарда – до 2024 года, более 1 триллиона – с 2025 по 2030 год.

В июне глава Минфина Антон Силуанов говорил о том, что его ведомство готово согласиться с финансированием из ФНБ нестандартных, но необходимых государству проектов при условии возврата инвестиций. Причем отмечалось, что выделение средств может происходить на более мягких, чем для инфраструктурных проектов, условиях.

По итогам реализации разработанного Минпромторгом плана загрузка гражданского сегмента предприятий авиапромышленности должна достичь 80–90%. Программа нацелена на вывод на рынок самолетов Ил-114, МС-21 и "Байкал" (ЛМС-901), Sukhoi Superjet 100, L-410 и пяти типов вертолетов.

В части МС-21 рассчитывают к концу 2022 года начать серийную поставку при объеме производства 36 самолетов в год. В декабре 2023 года планируется сертификация МС-21 в EASA. К концу 2027 года "Иркут" должен выйти на производство 72 самолетов в год.

В прошлом году стало известно, что в течение трех лет Минпромторг РФ потратит 117 миллионов рублей на исследования, чтобы сделать российскую авиацию конкурентной на мировом рынке. Опираясь на результаты исследований, в ведомстве рассчитывают повысить потенциал отрасли и наладить производство авиатехники, способной встать вровень с зарубежными аналогами.

Специалистам "Авиакомплекта" поручено представить ведомству проект комплексного плана мероприятий по развитию авиационной промышленности на 2023–2030 годы.