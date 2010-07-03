В России потратят 117 млн рублей на исследование авиапромышленности

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В течение трех лет Минпромторг РФ планирует потратить 117 миллионов рублей на исследования, чтобы сделать российскую авиацию конкурентной на мировом рынке. Об этом сообщает газета "Известия". Опираясь на результаты исследований, в ведомстве рассчитывают повысить потенциал отрасли и наладить производство авиатехники, способной встать вровень с зарубежными аналогами.

Как пояснили в пресс-службе Минпромторга, "основными ожидаемыми результатами являются сохранение РФ статуса мировой авиационной державы, гарантия значительного числа высококвалифицированных рабочих мест". В ведомстве отметили необходимость обеспечить "переход экономики России на инновационные рельсы развития" и для этого принять меры по оптимизации мощностей, цифровизации и развитию специализированных предприятий.

По информации издания, исполнителем контракта будет подведомственное министерству ФГУП "Авиакомплект" – партнер Объединенной авиастроительной корпорации, ПАО "Туполев" и холдинга "Сухой". На эти цели в текущем году предприятие получит от Минпромторга два миллиона рублей, в следующем – 55 миллионов, а в 2021 году – еще 60 миллионов. Специалистам "Авиакомплекта" поручено представить ведомству проект комплексного плана мероприятий по развитию авиационной промышленности на 2023–2030 годы.

При этом, по мнению экспертов, до сих пор российский авиапром показывал себя не очень убедительно на мировом рынке. В прошлом году Росстат зафиксировал снижение производства российских летательных аппаратов на 13,5%, хотя в период с 2014 по 2017 год оно ежегодно росло на 9–20%.

Как подчеркнул глава Научного центра мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд, "России необходимо восстанавливать всю цепочку поставщиков авиакомпонентов, а это десятки заводов". "Многие из них нужно создавать практически с нуля. Кроме того, необходимо обеспечить высокое качество продукции", – отметил эксперт. По его мнению, на восстановление российского авиапрома уйдет как минимум десять лет.

Ранее заслуженный конструктор РФ Алексей Игнатов рассказал, в чем российская авиация превосходит западную. "Соперничаем мы в основном с американцами, их разработки всегда не отстают от времени, но наши авиационные системы превосходят американские", – заявил эксперт, имея в виду производство военной техники.