В России потратят 117 млн рублей на исследование авиапромышленности

11:16
11:16
Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/nitinut380
В течение трех лет Минпромторг РФ планирует потратить 117 миллионов рублей на исследования, чтобы сделать российскую авиацию конкурентной на мировом рынке. Об этом сообщает газета "Известия". Опираясь на результаты исследований, в ведомстве рассчитывают повысить потенциал отрасли и наладить производство авиатехники, способной встать вровень с зарубежными аналогами.
Как пояснили в пресс-службе Минпромторга, "основными ожидаемыми результатами являются сохранение РФ статуса мировой авиационной державы, гарантия значительного числа высококвалифицированных рабочих мест". В ведомстве отметили необходимость обеспечить "переход экономики России на инновационные рельсы развития" и для этого принять меры по оптимизации мощностей, цифровизации и развитию специализированных предприятий.
По информации издания, исполнителем контракта будет подведомственное министерству ФГУП "Авиакомплект" – партнер Объединенной авиастроительной корпорации, ПАО "Туполев" и холдинга "Сухой". На эти цели в текущем году предприятие получит от Минпромторга два миллиона рублей, в следующем – 55 миллионов, а в 2021 году – еще 60 миллионов. Специалистам "Авиакомплекта" поручено представить ведомству проект комплексного плана мероприятий по развитию авиационной промышленности на 2023–2030 годы.
При этом, по мнению экспертов, до сих пор российский авиапром показывал себя не очень убедительно на мировом рынке. В прошлом году Росстат зафиксировал снижение производства российских летательных аппаратов на 13,5%, хотя в период с 2014 по 2017 год оно ежегодно росло на 9–20%.
Как подчеркнул глава Научного центра мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд, "России необходимо восстанавливать всю цепочку поставщиков авиакомпонентов, а это десятки заводов". "Многие из них нужно создавать практически с нуля. Кроме того, необходимо обеспечить высокое качество продукции", – отметил эксперт. По его мнению, на восстановление российского авиапрома уйдет как минимум десять лет.
Ранее заслуженный конструктор РФ Алексей Игнатов рассказал, в чем российская авиация превосходит западную. "Соперничаем мы в основном с американцами, их разработки всегда не отстают от времени, но наши авиационные системы превосходят американские", – заявил эксперт, имея в виду производство военной техники.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: