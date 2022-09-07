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Главное из выступления Путина на Восточном экономическом форуме

"Изолировать Россию невозможно": главное из речи Путина на ВЭФ
властьполитикаэкономика

7 сентября Владимир Путин выступил с речью на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Президент говорил об ослаблении Запада, проблемах "зерновой сделки", укреплении суверенитета России и развитии Дальнего Востока. Ключевые заявления российского лидера – в материале Москвы 24.

Фото: kremlin.ru

Геополитические изменения

На смену эпидемии коронавирусной инфекции пришла санкционная лихорадка Запада, которая угрожает всему миру, заявил Владимир Путин. По его мнению, к такой агрессивной политике привело ускользающее доминирование Соединенных Штатов.

При этом Россия справляется с экономическими и технологическими нападками Запада, обратил внимание президент. С 24 февраля наша страна укрепила свой суверенитет. Санкции ударили по тем, кто их вводил, ограничения уже разогнали глобальную инфляцию. В США по итогам июля этот показатель дошел до отметки в 8,5%, сказал Путин, а европейские предприятия уже закрываются одно за другим. Также президент подчеркнул, что Запад своими решениями подорвал ключевые опоры мировой экономики.

На наших глазах утрачено доверие к доллару, евро и фунту стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчеты, хранить резервы, номинировать активы. И мы шаг за шагом уходим от использования таких ненадежных, скомпрометировавших валют.
Владимир Путин
президент РФ

"Кстати говоря, даже союзники Соединенных Штатов постепенно снижают свои долларовые авуары. Это видно по статистике", – добавил он.

На фоне западной политики выросла роль государств Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил глава государства. Эти страны стали новыми точками притяжения кадров, капиталов и производств. Большинство из них не принимают санкционную политику и хотят развивать взаимовыгодное сотрудничество, сказал Путин.

"Зерновая сделка"

Фото: kremlin.ru

Отдельно президент остановился на ситуации с вывозом зерна с территории Украины. Россия сделала все, чтобы его поставки начались, так как изначально оно должно было вывозиться в беднейшие страны, указал Путин, добавив, что вместо этого зерно отправилось в государства ЕС.

"По Всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля. Подчеркну, только два из 87. И на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из 2 миллионов тонн. Это всего 3%, которые направлены в развивающиеся страны", – привел статистику президент.

Может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту (с Украины в Европу. – Прим. ред.). Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции, господином Эрдоганом. Ведь это мы с ним выработали механизм вывоза украинского зерна.
Владимир Путин
президент РФ

Путин также привел данные ООН: по его словам, нехватку продовольствия в мире уже испытывают 345 миллионов человек. С учетом того, что цены на продукты продолжают расти, эта ситуация может стать трагической для большинства беднейших государств, предупредил он.

Внутри страны

Фото: kremlin.ru

В своей речи президент рассказал о темпах инфляции в России: на 29 августа этот показатель в годовом выражении составил чуть более 14%. В то же время есть динамика по снижению инфляции, отметил Путин.

У нас она сейчас где-то 14% с небольшим – я еще об этом поговорю, но тенденция – в отличие от западных экономик – на снижение. Там – на подъем, у нас – на снижение.
Владимир Путин
президент РФ

По итогам года инфляция в России может достигнуть примерно 12%, предположил президент. Также Путин привел данные экспертов, согласно которым ко второму кварталу 2023 года показатель выйдет на целевой уровень в 4%. В целом ситуация в российской экономике на сегодняшний день стабилизировалась. В то же время есть проблемы в определенных ее областях, отметил глава государства (в особенности это касается тех предприятий, которые были завязаны на поставки из Европы или сами продавали туда свои товары).

Рассказал президент и об уровне безработицы в стране: на сегодняшний день этот показатель составляет меньше 4%. Это исторический минимум для России, подчеркнул Путин.

Говоря о планах в сфере транспорта, он уточнил, что в РФ продолжат расширять сеть автомобильных и железных дорог, строить новые подходы к морским терминалам и увеличивать их мощность.

Как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, сделать это, как мы и всегда об этом говорили, невозможно.
Владимир Путин
президент РФ

Кроме того, Путин заявил о необходимости расширять парк отечественных авиакомпаний. По его словам, отрасль ожидает "системное перевооружение". Российские авиакомпании, в том числе и "Аэрофлот", заказали производство примерно 500 отечественных самолетов. Это крупнейший пакет заказов в современной истории, подчеркнул президент.

Кроме того, он не обошел вниманием и тему природных ресурсов: Россия делает ставку на их умное, рачительное освоение. Наша страна одна из немногих, которая может самостоятельно обеспечить себя природными ресурсами, обратил внимание Путин.

Развитие Дальнего Востока

Фото: kremlin.ru

Государственные меры поддержки помогают региону показывать значительные успехи. Темпы роста промышленного производства в Дальневосточном федеральном округе выше, чем в среднем по всей стране, заявил глава государства.

Он также предложил меры по привлечению в регион молодых специалистов. В частности, до 2030 года в колледжах на Дальнем Востоке заработают более 900 современных мастерских. Кроме того, до конца 2025-го там начнут работу 29 производственно-образовательных кластеров. Бизнес же начнет получать компенсации на трудоустройство молодых специалистов.

Отдельное решение касается поддержки молодых специалистов, которые приезжают на Дальний Восток либо заканчивают здесь учебные заведения, устраиваются на работу и ищут собственное жилье. Для них будет построено 10 тысяч арендных квартир. Ставка аренды будет существенно ниже рыночной за счет субсидий из регионального и федерального бюджетов.
Владимир Путин
президент РФ

Всего к 2030 году на Дальнем Востоке планируется ввести примерно 2,5 миллиона квадратных метров жилья. На обновление дальневосточных городов с населением до 250 тысяч человек направят дополнительные 5 миллиардов рублей в год, рассказал Путин. Также президент заявил о продлении программы Дальневосточной ипотеки по ставке в 2% до 2030-го.

Также президент остановился на планах работы единой дальневосточной авиакомпании: если сейчас в ее графике почти 390 маршрутов, то через три года их число превысит 530, подчеркнул Путин.

Кроме того, будет развиваться в регионе и культура: в 2025 году на Дальнем Востоке начнут работу филиалы творческих вузов ГИТИС, ВГИК и Щукинского училища.

Всего речь Владимира Путина продлилась около 37 минут: это рекорд для форума по сравнению с предыдущими выступлениями президента на ВЭФ (в прошлом году выступление заняло около получаса).

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