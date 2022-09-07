Главное из выступления Путина на Восточном экономическом форуме

7 сентября Владимир Путин выступил с речью на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Президент говорил об ослаблении Запада, проблемах "зерновой сделки", укреплении суверенитета России и развитии Дальнего Востока. Ключевые заявления российского лидера – в материале Москвы 24.



Геополитические изменения

На смену эпидемии коронавирусной инфекции пришла санкционная лихорадка Запада, которая угрожает всему миру, заявил Владимир Путин. По его мнению, к такой агрессивной политике привело ускользающее доминирование Соединенных Штатов.

При этом Россия справляется с экономическими и технологическими нападками Запада, обратил внимание президент. С 24 февраля наша страна укрепила свой суверенитет. Санкции ударили по тем, кто их вводил, ограничения уже разогнали глобальную инфляцию. В США по итогам июля этот показатель дошел до отметки в 8,5%, сказал Путин, а европейские предприятия уже закрываются одно за другим. Также президент подчеркнул, что Запад своими решениями подорвал ключевые опоры мировой экономики.





Владимир Путин президент РФ На наших глазах утрачено доверие к доллару, евро и фунту стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчеты, хранить резервы, номинировать активы. И мы шаг за шагом уходим от использования таких ненадежных, скомпрометировавших валют.

"Кстати говоря, даже союзники Соединенных Штатов постепенно снижают свои долларовые авуары. Это видно по статистике", – добавил он.

На фоне западной политики выросла роль государств Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил глава государства. Эти страны стали новыми точками притяжения кадров, капиталов и производств. Большинство из них не принимают санкционную политику и хотят развивать взаимовыгодное сотрудничество, сказал Путин.

"Зерновая сделка"

Отдельно президент остановился на ситуации с вывозом зерна с территории Украины. Россия сделала все, чтобы его поставки начались, так как изначально оно должно было вывозиться в беднейшие страны, указал Путин, добавив, что вместо этого зерно отправилось в государства ЕС.

"По Всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля. Подчеркну, только два из 87. И на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из 2 миллионов тонн. Это всего 3%, которые направлены в развивающиеся страны", – привел статистику президент.





Владимир Путин президент РФ Может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту (с Украины в Европу. – Прим. ред.). Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции, господином Эрдоганом. Ведь это мы с ним выработали механизм вывоза украинского зерна.

Путин также привел данные ООН: по его словам, нехватку продовольствия в мире уже испытывают 345 миллионов человек. С учетом того, что цены на продукты продолжают расти, эта ситуация может стать трагической для большинства беднейших государств, предупредил он.

Внутри страны

В своей речи президент рассказал о темпах инфляции в России: на 29 августа этот показатель в годовом выражении составил чуть более 14%. В то же время есть динамика по снижению инфляции, отметил Путин.





Владимир Путин президент РФ У нас она сейчас где-то 14% с небольшим – я еще об этом поговорю, но тенденция – в отличие от западных экономик – на снижение. Там – на подъем, у нас – на снижение.

По итогам года инфляция в России может достигнуть примерно 12%, предположил президент. Также Путин привел данные экспертов, согласно которым ко второму кварталу 2023 года показатель выйдет на целевой уровень в 4%. В целом ситуация в российской экономике на сегодняшний день стабилизировалась. В то же время есть проблемы в определенных ее областях, отметил глава государства (в особенности это касается тех предприятий, которые были завязаны на поставки из Европы или сами продавали туда свои товары).

Рассказал президент и об уровне безработицы в стране: на сегодняшний день этот показатель составляет меньше 4%. Это исторический минимум для России, подчеркнул Путин.

Говоря о планах в сфере транспорта, он уточнил, что в РФ продолжат расширять сеть автомобильных и железных дорог, строить новые подходы к морским терминалам и увеличивать их мощность.





Владимир Путин президент РФ Как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, сделать это, как мы и всегда об этом говорили, невозможно.

Кроме того, Путин заявил о необходимости расширять парк отечественных авиакомпаний. По его словам, отрасль ожидает "системное перевооружение". Российские авиакомпании, в том числе и "Аэрофлот", заказали производство примерно 500 отечественных самолетов. Это крупнейший пакет заказов в современной истории, подчеркнул президент.

Кроме того, он не обошел вниманием и тему природных ресурсов: Россия делает ставку на их умное, рачительное освоение. Наша страна одна из немногих, которая может самостоятельно обеспечить себя природными ресурсами, обратил внимание Путин.

Развитие Дальнего Востока

Государственные меры поддержки помогают региону показывать значительные успехи. Темпы роста промышленного производства в Дальневосточном федеральном округе выше, чем в среднем по всей стране, заявил глава государства.

Он также предложил меры по привлечению в регион молодых специалистов. В частности, до 2030 года в колледжах на Дальнем Востоке заработают более 900 современных мастерских. Кроме того, до конца 2025-го там начнут работу 29 производственно-образовательных кластеров. Бизнес же начнет получать компенсации на трудоустройство молодых специалистов.





Владимир Путин президент РФ Отдельное решение касается поддержки молодых специалистов, которые приезжают на Дальний Восток либо заканчивают здесь учебные заведения, устраиваются на работу и ищут собственное жилье. Для них будет построено 10 тысяч арендных квартир. Ставка аренды будет существенно ниже рыночной за счет субсидий из регионального и федерального бюджетов.

Всего к 2030 году на Дальнем Востоке планируется ввести примерно 2,5 миллиона квадратных метров жилья. На обновление дальневосточных городов с населением до 250 тысяч человек направят дополнительные 5 миллиардов рублей в год, рассказал Путин. Также президент заявил о продлении программы Дальневосточной ипотеки по ставке в 2% до 2030-го.

Также президент остановился на планах работы единой дальневосточной авиакомпании: если сейчас в ее графике почти 390 маршрутов, то через три года их число превысит 530, подчеркнул Путин.

Кроме того, будет развиваться в регионе и культура: в 2025 году на Дальнем Востоке начнут работу филиалы творческих вузов ГИТИС, ВГИК и Щукинского училища.

Всего речь Владимира Путина продлилась около 37 минут: это рекорд для форума по сравнению с предыдущими выступлениями президента на ВЭФ (в прошлом году выступление заняло около получаса).