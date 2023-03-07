Восточный экономический форум пройдет 12–15 сентября во Владивостоке

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 12 по 15 сентября текущего года на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Об этом сообщается на официальной странице конференции в социальной сети "ВКонтакте".

Пленарное заседание состоится 14 сентября. По словам советника президента РФ Антона Кобякова, на форуме ожидается участие иностранных лидеров и гостей соответствующего уровня.

Он отметил, что ВЭФ продемонстрировал себя как эффективную коммуникационную площадку, которая была создана для стремительного развития экономики Дальнего Востока.

"VIII Восточный экономический форум состоится на высочайшем представительном уровне", – заключил Кобяков.

До этого сообщалось, что Восточный экономический форум состоится с 5 по 8 сентября.

Отмечалось, что для гостей и жителей Дальнего Востока подготовят обширную культурную программу, включающую выставку "Улица Дальнего Востока".

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