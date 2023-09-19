Экономист заявил, что РФ жестко ответила на политику США по расширению НАТО

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Россия жестко ответила на американскую политику по расширению НАТО. Об этом американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил в интервью YouTube-каналу The Duran.

По его мнению, РФ прямо сейчас говорит Вашингтону нет, а остальные страны с ней соглашаются.

"Отвалите. Нам не нужен мир, в котором США – гегемон. Мы хотим многополярный мир", – говорят они, уточнил эксперт.

Сакс отметил, что противостояние выходит на новый уровень, а Штаты еще не поняли, насколько шатким становится их положение на мировой арене, конфликт на Украине является переломным моментом.

Экономист добавил, что Америка проиграла во Вьетнаме, потерпела фиаско в Афганистане и Ираке, а также создала бардак в Ливии и Сирии, но сильного соперника у нее не было. Теперь он появился в лице России, заключил Сакс.

Ранее бывший агент ЦРУ Фил Джиральди заявил, что если американский лидер Джо Байден примет решение открыто пустить армию США на Украину, то это станет причиной эскалации. Он добавил, что Вашингтон фактически уже ввел военный контингент на Украину, просто осуществил это тайно.

До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сказал, что Путин не отступит в конфликте с Украиной, пока не добьется выполнения требований России. Эксперт подчеркнул, что российский лидер стремится избежать эскалации на Украине, насколько это возможно. По его словам, расширение кризиса и прямое вовлечение в него западных стран обернулось бы неконтролируемой катастрофой.

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