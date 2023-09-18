Экс-агент ЦРУ заявил, что Путин добьется мира на Украине на своих условиях

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Владимир Путин не отступит в конфликте с Киевом, пока не добьется выполнения требований России, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его мнению, российский лидер будет сдерживать Украину до тех пор, пока она не будет вынуждена либо сдаться, либо пойти на мирные переговоры на условиях Москвы.

Эксперт добавил, что Путин стремится избежать эскалации на Украине, насколько это возможно. По его словам, расширение кризиса и прямое вовлечение в него западных стран обернулось бы неконтролируемой катастрофой.

Джонсон рассказал, что Путин во время президентских выборов возлагал большие надежды на политическое урегулирование ситуации в Донбассе со стороны президента Украины Владимира Зеленского, но глава киевского режима только обострил конфликт.

"Он предал украинский народ: я помню, как во время предвыборной гонки он обещал наладить отношения с Россией и положить конец гражданской войне", – заявил эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что украинцы начали терять веру в победу ВСУ и боятся потерять поддержку со стороны Запада. Отмечалось, что на моральный дух украинцев также влияет приближение зимы.

До этого председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявлял, что ВСУ не смогут достичь успеха в рамках контрнаступления за короткий срок, на это необходимо больше времени.

Однако Милли не стал давать никаких прогнозов относительно времени, которое необходимо властям Украины для достижения целей, поставленных ими при проведении контрнаступления.



Путин заявил об отсутствии результатов украинского наступления