Путин заявил, что европейские юрисдикции перестали быть "тихими гаванями" для бизнеса

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Европейские юрисдикции уже не являются гарантом безопасности, отметил Владимир Путин в рамках своего выступления на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Европейские юрисдикции, которые еще недавно считались безопасными, так называемыми тихими гаванями, фактически перестали ими быть, теперь здесь работает принцип "свой – чужой" <...>, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем", – высказался он.

Запад, понимая, что доминирование его элит уходит в прошлое, начал отменять сами принципы рыночной экономики в попытках удержать власть, добавил российский лидер.

По мнению Путина, западная финансовая система постепенно устаревает. Глава государства уверен, что использование нацвалют в международных платежах будет только набирать силу. Как отметил президент, в этом направлении еще многое предстоит сделать, но процесс уже запущен.

Он также подчеркнул, что технологии западной системы, в основе которой лежат доллар и ведение расчетов через Swift, перестали быть актуальными. Эта система была дискредитирована, добавил Путин.

"Она так долго почивала на лаврах, настолько привыкла к монополии и исключительности, к отсутствию реальных альтернатив, к привычке ничего, по сути, не менять, что стала архаичной. Во всяком случае, становится архаичной", – резюмировал он.

Ранее Путин заявил, что мир начал постепенно избавляться от финансово-экономической диктатуры отдельных стран. По его мнению, в таких условиях формирование многополярного мироустройства неизбежно.

Он подчеркнул, что мало кому нравится навязанная модель отношений, при которой отдельные страны пытаются загнать в долги, превратить в экономические колонии и лишить ресурсов для развития.



Путин прокомментировал экономическое состояние европейских стран и США